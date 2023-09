Brnabić: Osam obrenovačkih naselja dobija brz internet do kraja 2024, širom Srbije do 2025. godine

Beta pre 1 sat

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će 7.200 stanovnika osam obrenovačkih naselja, koja nemaju kvalitetan ili nemaju internet uopšte, do kraja 2024. godine biti pokriveni brzim internetom.

"Do kraja 2025. godine da stignemo do svakog mesta, do svakog naselja u našoj zemlji, zato što su ti digitalni putevi u 21. veku isto važni kao i ovi uobičajeni putevi koje gradimo svakog dana", rekla je Brnabić u Obrenovcu, koji je posetila u okviru projekta "Digitalna ekspedicija". {image2}

Premijerka je podsetila da od sutra u Srbiji stupaju na snagu penzionerske kartice i pozvala penzionere da se prijave za njih.{image3}

"Od sutra, sa penzionerskom karticom, možete da posetite više od 620 objekata, ustanova, trgovinskih lanaca, gde ćete moći da ostvarite značajne popuste sa tom karticom i prikupite bodove kako bi dodatno u budućnosti ostvarili još neke popuste", kazala je Brnabić.{image4}

Govoreći o "Digitalnoj ekspediciji", rekla je da je taj projekat od 2021. godine obišao 16 gradova i opština, da je ove godine planirano dodatnih 10, a da je želja Vlade Srbije da u narednim godinama obiđe sva mesta u Srbiji. {image5}

"Ono što je lepo u čitavoj ovoj aktivnosti, 'Digitalnoj ekspediciji', je što mladi uče starije i što ovim premošćavamo taj jaz između najmlađih i najstarijih i pravimo nove kanale komunikacije u našem društvu, što se u ovom digitalnom dobu pokazalo kao poseban problem i posebna slabost društva", kazala je Brnabić. {image6}

U okviru "Digitalne ekspedicije", Obrenovčani su kroz tematska predavanja i razgovore sa ekspertima imali priliku da saznaju sve o digitalnoj pismenosti, važnosti digitalnih veština, bezbednom ponašanju u onlajn svetu, kao i o ostalim prednostima upotrebe interneta i digitalnog prostora.{image7}

Karavan "Digitalna ekspedicija" se sprovodi uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarije za IT i eUpravu, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i evropskom organizacijom Propulsion. {video1:Brnabić: Osam obrenovačkih naselja dobija brz internet do kraja 2024, širom Srbije do 2025. godine}

(Beta, 09.30.2023)