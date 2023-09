Kancelarija za KiM: Kosovska policija pretukla trojicu Srba kod Zubinog Potoka

Beta pre 2 sata

Pripadnici "specijalnog odreda kosovske policije (premijera) Aljbina Кurtija" danas su "brutalno pretukli trojicu Srba iz sela Gornje Varage u opštini Zubin Potok", saopštila je večeras Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Kancelarija je navela da su se M.R, M.S. i M.J. jutros uputili do svoje stare šumske kuće u seču drva za ogrev, "kada su ih po povratku zaustavili pripadnici FiT, pretukli, šutirajući ih i udarajući po telu, uz vulgarne psovke i uvrede na nacionalnoj osnovi". "Кurtijevi specijalci su, prema svedočenju povređenih, Srbima poručili da na severu Кosova i Metohije nemaju šta da traže. Povređeni su, nakon incidenta sami zatražili lekarsku pomoć, a težina povreda će se utvrditi", piše u saopštenju. Time je, piše u saopštenju, "nastavljena spirala nasilja kojom Priština proteklih dana nastoji da na svaki način onemogući i pomisao na normalan život srpskog naroda na severu Кosova i Metohije". Policija na severu Kosova o saopštenju Kancelarije Vlade Srbije: Ako ima problema, prijavite Vršilac dužnosti komandanta Regionalne policije sever Veton Eljšani je danas izjavio da svi građani Kosova koji eventualno imaju problema ili su maltretirani od strane kosovske policije treba da to prijave u najbližoj policijskoj stanici da bi se otvorila istraga i utvrdilo činjenično stanje. U izjavi za agenciju Beta povodom saopštenja Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju da su pripadnici "specijalnog odreda kosovske policije (premijera) Aljbina Кurtija" danas "brutalno pretukli trojicu Srba iz sela Gornje Varage u opštini Zubin Potok", Eljšani je rekao da nema takvu informaciju, da su na terenu na severu Kosova mnoge policijske jedinice i pozvao sve koji eventualno imaju takvih problema da se jave policijskoj stanici u svom naselju. "U trenutku kada se prijavi zloupotreba policijskih ovlašćenja, mi odmah pozivamo Policijski inspektorat i nadležne službe u okviru policije da se najozbiljnije pozabave takvim prijavama", kazao je Eljšani. Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju je navela da su se M.R, M.S. i M.J. jutros uputili do svoje stare šumske kuće u seču drva za ogrev, "kada su ih po povratku zaustavili pripadnici FiT, pretukli, šutirajući ih i udarajući po telu, uz vulgarne psovke i uvrede na nacionalnoj osnovi". "Kurtijevi specijalci su, prema svedočenju povređenih, Srbima poručili da na severu Kosova i Metohije nemaju šta da traže", piše u saopštenju iz Beograda.

(Beta, 09.30.2023)