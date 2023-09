Potukli se se policijom u Kruševcu! Go do pasa četvorica ga vuku, pojavio se i snimak haosa (video)

Dvojica mladića, D. P. (25) i A. P. (25) iz okoline Kruševca, uhapšeni su noćas u ovom gradu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se sumnja, oni su noćas sat vremena posle ponoći, u centru Kruševca fizički napali dvojicu policajaca, a sada je osvanuo snimak incidenta na društvenim mrežama. "Sinoć se u centru Kruševca dečko opirao privođenju gde je tokom sukoba sa policijom udario policajca. Da li je kasnije uhapšen, ne znam, bio sam u prolazu", stoji u objavi na Instagram profilu "serbialive_vesti". View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - VESTI (@serbialive_vesti) Na