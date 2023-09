Advokat Spahović o saslušanju Radoičića: VJT čeka političku komandu da se pomere s mesta

Dan nakon što je pročitano pismo Milana Radoičića, u kom on na sebe preuzima odgovornost za oružani sukob koji se dogodio u selu Banjska na severu Kosova, on se ovog jutra u pratnji svog advokata pojavio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde je saslušavan o ovom događaju u svojstvu građanina.

Milan Radoičić, kontroverzni biznismen i „neformalni gospodar“ Kosova kako ga poslednjih godina percipira javnost u subotu ujutru saslušan je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a noć uoči saslušanja da će tako biti najavio je lično predsednik. „Ako je neko mislio da će on da beži i da se krije – neće. On i momci koji su u tome učestvovali se time ponose. Ja ne mislim da bilo ko može bilo koga da ubije, šta god mi o tome mislili i za to kao i za mnoge druge stvari