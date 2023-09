U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, noć uz kišu i kratkotrajne pljuskove

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 29 stepeni, a uveče se na severozapadu, a tokom noći i u ostalom delu Vojvodine, kao i u zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, očekuje jače naoblačenje sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima.

Ujutro sveže, po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Na jugu i jugoistoku od sredine dana povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusa. I u Beogradu danas, nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna oko 27