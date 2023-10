Horor u noćnom klubu u Španiji! Najmanje šest mrtvih u požaru, vatra guta popularnu diskoteku, potraga za nestalima (video)

Najmanje šest osoba stradalo je u požaru koji je izbio u noćnom klubu u španskom gradu Mursiji na severoistoku zemlje.

BBC prenosi da su to danas objavile španske vlasti. Navodi se da je požar oko šest sati jutros izbio u popularnom noćnom klubu "Teatre" koji se nalazi u oblasti Atalajas. Vlasti su navele da bi broj stradalih mogao da poraste. 🚨 #BREAKING: At least six people killed in nightclub fire in eastern Murcia, #Spain; search still going for others reported missing. pic.twitter.com/1LsIx4fQNZ — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 1, 2023 Navodi se da spasilačke