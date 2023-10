Svečlja optužio Vučića za pokušaj aneksije: „Radoičićeva grupa za napad vežbala u Srbiji“

Kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja izjavio je danas na konferenciji za novinare da je cilj "terorističkog napada Srbije" u Banjskoj bio aneksija severa Kosova.

Kako prenosi prištinska Koha, on je rekao da su pripreme za napad obavljene u Srbiji i da se to vidi sa dronova zaplenjenih od grupe. Svečlja je rekao da će se danas videti ne samo napad u Banjskoj, već i pripreme grupe u trening centrima u Srbiji na Kopaoniku, na imanju Milana Radoičića. „Na obuci su učestvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik komande Kopnene vojske Milan Mojsilović“, rekao je Svečlja. On je dodao je