Haos na auto-put kod Vrčina, za sve kriva ovca! Životinja izletela na kolovoz, došlo do lančanog sudara! (video)

Saobraćajni haos dogodio se večeras na auto-putu kod Vrčina, a za sve je kriva jedna ovca! Naime, u udesu je učestvovalo više vozila.

Jadna životinja je iskočila na neosvetljeni deo puta i izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj je učestvovalo tri automobila, prenosi Instagram stranica Moj Beograd. - Udes na auto-putu E75 kod Vrčina. U obe saobraćajne trake, dva vozila prema Beogradu, jedno prema Vrčinu - navodeno je u objavi. View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Srećom, nema povređenih lica, a nije poznato u kakvom je stanju životinja. Saobraćaj se obavljao