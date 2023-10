Vatra progutala sedište policije: Požar u egipatskom gradu na Sueckom kanalu izbio pred zoru, poslati vojni avioni (foto, video)

Najmanje 25 osoba je povređeno u požaru u egipatskom gradu Ismailiji na Sueckom kanalu.

To je jutros objavila agencija Frans pres pozivajući se na bezbednosne izvore. 01:19 STRAVIČAN POŽAR U EGIPTU: Najmanje 25 povređenih u plamenu u Ismailiji Požar, čiji uzrok nije poznat, izbio je u sedištu Uprave za bezbednost, pred zoru. 🇪🇬 At least 25 injured in police station fire in Egypt's Ismailia #breaking #Emergency pic.twitter.com/nq4dHcvnPx — Attentive Media (@AttentiveCEE) October 2, 2023 Na licu mesta je nekoliko desetina vozila Hitne pomoći i