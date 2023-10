Prohladno jutro, sunčan dan – temperatura do 28 stepeni

Sveže jutro očekuje se u zemlji, ali će dan biti sunčan i topliji. Najviša dnevna temperatura biće do 28 stepeni. Oblačno vreme, uz manji pad temperature očekuje se u sredu.

Hladno jutro očekuje se u zemlji, dok se ponegde po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije očekuje kratkotrajna magla. Pretežno sunčano i toplo vreme biće tokom dana. Jutarnja temperatura od šest do 13 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Jutro će biti sveže i u Beogradu, s temperaturom do 10 stepeni, ali će dan u prestonici biti sunčan, s temperaturom do 27 stepeni. Prema srednjoročnoj prognozi, narednih desetak dana biće sunčano, uz prolazno