Milan Radoičić proveo noć u pritvoru, evo šta ga danas očekuje

U narednih nekoliko sati znaće se da li Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste i za mnoge kontroverzni biznismen, ostaje u pritvoru, ili će pak na slobodu. Kako "Blic" saznaje, on će se danas naći pred sudijom za prethodni postupak, koji odlučuje šta će se dalje dešavati.

Radoičiću je juče određeno zadržavanje do 48 sati, ali je Tužilaštvo za njega tražilo pritvor. - Kod sudije za prethodni postupak trebalo bi da se nađe tokom prepodneva, a saslušanje bi moglo da potraje nekoliko sati. Nakon toga, sudija može da odredi pritvor do 30 dana - priča izvor "Blica". Ako odluka bude bila takva, to će značiti da Radoičić ostaje iza rešetaka do daljnjeg. U tom slučaju će biti prebačen u neku od pritvorskih jedinica. On se, inače, dovodi u