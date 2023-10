Srča i delovi vozila rasuti na sve strane: Težak udes kod Kladova, traktorom izleteo na glavni put pa napravio haos (video)

Teška saobraćajka dogodila se večeras na putu između Kladova i Brze Palanke.

Prema prvim saznanjima, neosvetljeni traktor je izašao sa sporednog puta nakon čega je došlo do nezgode. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako se može videti na snimku objavljenom na instagram stranici 192_rs, delovi automobila rasuti su po putu i pričinjena je veća materijalna šteta. Za sada stanje učesnika nije poznato. Kurir.rs/Telegraf Kurir