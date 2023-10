Danas pre podne pretežno sunčano, popodne prolazno naoblačenje

U Srbiji će danas ujutro biti sveže, po kotlinama i dolinama reka na zapadu i jugu zemlje kratkotrajna magla, pre podne pretežno sunčano, a u toku dana prolazno umereno naoblačenje koje će uveče tek ponegde na severu usloviti slabu kratkotrajnu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Počeće da duva umeren, u Vojvodini pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura će se kretati od četiri stepena do 14, a najviša od 23 stepena na zapadu i severozapadu do 28 na jugoistoku Srbije. U Beogradu će nakon svežeg jutra, pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne se očekuje prolazno umereno naoblačenje bez padavina. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 10 stepeni do 14, a najviša oko 25 stepeni, prenosi