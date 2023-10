Korać za Demostat: Putin zvao Miloševića i Koštunicu u Moskvu pred Peti oktobar

Korać se 23 godine posle Petog oktobra u emisiji "Pola sata Demostata" priseća događaja koji su doveli do pada tadašnjeg režima Slobodana Miloševića, ali i pravi paralele između tadašnje i aktuelne vlasti i opozicije.

SPS je posle izbora 24. septembra, na kojima je pobedio kandidat opozicije Vojislav Koštunica, tražio drugi krug izbora, koji je Koštunica odbio, podseća Korać, navodeći da socijalisti nisu verovali da će izbore izgubiti i da im je zato bio potreban drugi krug, kako bi tada napravili incidente i proglasili vanredno stanje.

Nakon prvog kruga izbora, Korać je napisao pismo Vladmiru Putinu u kojem mu je poručio: "Nemojte da oduzimate srpskom narodu ono što ima vaš narod - da na izborima smeni vlast".

"Putin je odgovorio da poziva oba kandidata koja su ušla u drugi krug da dođu kod njega u Moskvu. Koštunica je rekao ne pada mi na pamet, a zanimljivo Milošević nije ni odgovorio", rekao je Korać.

Na opasku da su Rusi aminovali Peti oktobar i da je ministar spoljnih poslova Rusije Igor Ivanov prvi strani zvaničnik koji je došao u Beograd posle 5. oktobra, Korać kaže da je Putin tada igrao Miloševićevu igru, a da su Rusi izgubili svoju političku bazu unutar Srbije.

Kako dodaje, Ivanov je došao u Beograd da "vadi štetu" i išao je pravo kod Miloševića, a ne u DOS.

"Rusi su u njemu izgubili svoju političku bazu unutar Srbije", rekao je Korać.

Komentarišući to što režimska propaganda često 5. oktobar tendenciozno predstavlja kao obojenu revoluciju, a ne kao odbranu izborne volje i pobede iz 24. septembra, Korać kaže da je to zato što su i Dačić i Vučić tada bili u poraženim strankama. Jedina analogija - vlast koja neće da ode kada izgubi izbore Korać kaže da je jedina prava analogija između 2000. i 2023. godine to što imamo vlast koja ne samo da radi sve da ne izgubi izbore, nego neće da ode kada izbore izgubi.

"To je jedina analogija i ogroman problem", kaže Korać.

Upitan koliko su se promenile međunarodne okolnosti, Korać kaže da je Zapad tada bio na strani opozicije, da su predstavnike opozicije u inostranstvu primali svi, dok je srpska diplomatija bila potpuno odsečena.

Korać ističe da je glavni problem današnje opozicije da dovrši ujedinjenje, da podeli procente i da sačuva svoju izbornu pobedu.

Korać se priseća da je unutar DOS-a predsedavao komisijom koja je trebalo da podeli procente za lokalne izbore između 19 članica DOS-a, navodeći da je to bio jako težak posao i da su sedeli satima i satima radeći na tome.

"To je jako teško zbog sujete, neko hoće da zgrabi što više mandata, da bi bio slobodniji u političkom ponašanju kasnije", kazao je Korać.

On navodi da taj posao nije nimalo naivan, ali da opozicija mora da ga uradi.

Kaže i da je tadašnja opozicija svuda u Srbiji imala lojalne kontrolore. Vučić ponovo oduzeo pravo građanima da menjaju vlast na izborimaKorać ističe da je Vučić ponovo oduzeo pravo građanima da menjaju vlast na izborima.

"Način kako organizuje izbore, kontrola medija, zastrašivanje građana u malim mestima, ljudi se plaše za svoj posao, botovi...", navodi Korać.

On ističe da je suština Vučićeve vlasti u dve specifičnosti - prva je apsolutna kontrola medija, a druga je neprekidno pojavljivanje u javnosti svakoga dana.

"Oduzmite mu Pink šest meseci, pa vidite koliko će da vlada", primetio je Korać.

Korać ocenjuje da je ovo što sada živimo partijska država i da smo se vratili na Miloševićev sistem.

"Ovo je osnovna ideja komunizma - jedna partija izražava volju naroda, to se vratilo, Vučić govori najmonstruoznije stvari o opoziciji. Vučić je vratio ponovo devedesete, u smislu, samo ova koalicija predstavlja Srbiju, a ostalo su izdajnici", rekao je Korać i dodao da Srbija više i nema toliku međunarodnu podršku, a da su i izlozi "sve tanji".

On navodi da je naše društvo definitivno razoreno ponovo, da ima nakaradan politički sistem u kome stranka na vlasti kaže da predstavlja naciju i njene istorijske ciljeve, dok su svi ostali prevaranti i špijuni koji rade za Zapad.

"To je povratak na nultu tačku višepartizma", navodi Korać.

Korać ocenjuje da Vučićeva aktuelna politika sve direktnije liči na Miloševića, samo bez rata, koji sada ne možemo da vodimo, budući da je NATO svuda oko Srbije, sem u BiH i KiM. Vučićevo prividno balansiranje Zapad - Istok je iscrpljeno Vučićevo prividno balansiranje Zapad-Istok se iscrplo, navodi Korać, ali dodaje da je suština u tome da Vučić gubi svoje biračko telo ako se stvarno okrene ka Zapadu.

Upitan može li se biti za demokratiju u Srbiji, a biti putinofil, Korać kaže da Rusija nažalost ne može biti uzor Srbiji jer je neuspešna zemlja koja za dvesta godina i tri sistema nije uspela da uredi državu - svaki put je loša ekonomija, haos u društvenom životu, nepoštovanje sudova, abnormalna pljačka stanovništva.

Na komentar da je nekadašnja opozicija bila demokratska i prozapadna, a da je danas najdeficitarnija roba na srpskom opozicionom tržištu prozapadna demokratska desnica, koje u suštini nema, Korać navodi da je stvorena atmosfera da oni ne smeju da kažu da su više prozapadni nego što pokazuju da jesu.

"Većina njih zna da Srbija nema nikakvu drugu političku sredinu u kojoj može da egzistira nego što je Evropa u ovom trenutku. To je nekakva njihova mimikrija, to je njihova neka vrsta, ne mogu da kažem kukavičluka, ali pretvaranja da su veći nacionalisti nego što jesu", kaže Korać.

Govoreći o kosovskom problemu, Korać je rekao da se pokazalo da je Vučić vodio katastrofalnu politiku, a da je najveći problem Kurtija što smatra da je Kosovo već nezavisno.

"Mene čudi kad Kurti ide na razgovore sa Vučićem, jer on ima tezu, koja nije tačna, da nema više šta da raspravlja sa Beogradom i to je ogroman problem Zapada, zbog čega je veliki broj zemalja počeo da ima rezervu prema njemu", navodi Korać.

S druge strane, Vučićeva silna želja da sve kontroliše se pokazuje kontraprodukitvnom, navodi Korać.