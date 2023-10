Blokiran centar Kruševca, jake policijske snage na terenu: Obračun u kafani, izboden mladić!

Zbog obračuna u kafiću u Kosovskoj ulici u širem centru Kruševca, policija je večeras blokirala kvart oko mesta obračuna.

Jake snage policije su na terenu. Uviđaj je u toku. Jedna mlađa muška osoba zadobila je povrede nožem, ali njegovo stanje nije poznato, prenosi Instagram stranica "192". View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac je uboden u vrat. Uviđaj je u toku. Kurir.rs Kurir