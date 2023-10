Sastali se predsednik Vučić i Makron u granadi: Srdačan susret, na programu pripremljenom za lidere sedeli jedan do drugoga (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je kulturno-umetničkom programu priređenom za evropske lidere u palati Alhambra.

On se tom prilikom susreo i sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Dvojica predsednika su sedela jedan pored drugog i gledali program. – Večerašnji program lep je način da se završi ovaj težak, ali uspešan dan. Hvala kralju Filipu VI i kraljici Leticiji od Španije na gostoprimstvu u palati Alhambra – napisao je Vučić.