MUP: Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Kruševcu, brzim i efikasnim radom, uhapsili su B.

M. (1989) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Sumnja se da je on noćas, oko 22:50 časova, u ugostiteljskom objektu u Kruševcu, nakon kraće rasprave, 41-godišnjeg muškarca nožem ubo u vrat, saopštila je Policijska uprava Kruševac. Četrdesetjednogodišnji muškarac je od zadobijenih povreda preminuo u kruševačkoj bolnici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti