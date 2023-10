Predlog budžeta za narednu godinu danas pred Vladom Srbije

Ministar finansija i potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali izjavio je da će se danas pred Vladom naći predlog budžeta za narednu godinu, koji je, kako je istakao, razvojni i predstavlja nastavak dosad vođene politike. "Mi smo gledali 20 plus godina unazad i nikada budžet za narednu godinu nije bio gotov u oktobru tekuće godine.

Veoma je važno da, zbog stabilnosti, ovaj budžret bude usvojen na vreme kako ne bismo ušli u problem privremenog finansuiiranja obzirom na predstojeću kampanju i izbore ", kazao je on za RTS. On je dodao da očekuje da budžet bude usvojen do kraja meseca i da je država spremna da prihvati sve sugestije koje budu upućene. "Otvoreni smo ka tome i od rasprave u parlamentu očekujem da bude konstruktivna", kazao je Mali Ministar je naglasio da su dva osnovna stuba