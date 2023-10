Zvezda ubedljiva protiv Asvela u prvom kolu Evrolige, crveno-beli trojkama zatrpali goste iz Francuske

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel u „Areni“ rezultatom 94:73 (29:18, 23:13, 17:24, 25:18) u utakmici prvog kola Evrolige.

Crveno-beli su i pre ovog meča bili veliki favorit, a to su i dokazali već u uvodnim trenucima utakmice. Ivanovića ekipa je već u 4. minutu došla do dvocifrene prednosti (17:7), najviše zahvaljujući sjajnom šutu za tri poena. Pogodili su sedam od prvih devet šuteva iz linije 6.75 metara,a u tom periodu odličnu partiju prikazao je Marko Simonović, koji je bio prvi igrač sa dvocifrenim učinkom po broju poena. Zvezda je do odlaska na odmor ubacila 12 trojki i na