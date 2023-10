Prohladno jutro, tokom dana sunčano i toplo s temperaturom do 25 stepeni

U Srbiji će jutro biti sveže, ponegde samo sedam stepeni. Po kotlinama i dolinama očekuje se kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano s najvišom temperaturom do 25 stepeni.

Ujutru će biti hladno, a po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 13, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu će nakon prohladnog jutra biti sunlan dan s najvišom temperaturom oko 23 stepena. Slično vreme i prvog dana vikenda, ali i nešto toplije,