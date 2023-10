Orban: O mnogim važnim temama moramo da diskutujemo

GRANADA - Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da će na sastanku lidera u Granadi morati da se razgovara o brojnim važnim stvarima, kao i da je za proširenje EU potreban strateški plan.

On je novinarima uoči početka sastanka lidera EU u Granadi rekao da ukoliko želite ozbiljno da govorite o članstvu Ukrajine potreban je strateški papir a da to do sada niije viđeno. "Moramo da znamo zašto je to važno za EU da se Ukrajina integriše i koje su posledice toga, pre svega bezbednosne. To je zemlja u ratu, nikada to nismo radili sa zemljom koja je u ratu ima mnogo pitanja o kojima bi trebalo strateški da raspravljamo", rekao je on. Na pitanje o sankcijama