Epilog požara u Novom Pazaru: Muškarac (48) uhapšen zbog izazivanja opšte opasnosti (foto/video)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su R.Š. (48) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je danas u svojoj kući na Keju Skopskih žrtava, namerno izazvao požar, a potom i sprečavao vatrogasce-spasioce da gase požar. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Kako je ranije preneto, do buktinje je došlo u nezavršenom objektu nešto posle 16 časova, koji su lokalizovali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice u Novom Pazaru, saopštila je Policijska uprava u