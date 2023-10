Vremenska prognoza 8. oktobar 2023.

Sutra nas očekuje prolazno naoblačenje. Kratkotrajna kiša moguća je uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Temperature i dalje iznad proseka, ali uz hladna jutra. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. U glavnom gradu naoblačenje - bez padavina. Temperatura do 26 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.10.2023. Nedelja: Nakon hladnog jutra, tokom dana prolazno naoblačenje, koje će posle podne i uveče ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i to uglavnom u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima. Vetar umeren i jak, na severu i istoku Srbije kratkotrajno i olujni zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 4 do 13, a najviša od 24 do 28 stepeni.