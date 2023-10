Naoblačenje i kiša Evo kada stiže pad temperature

Novi Sad: U nedelju naoblačenje sa severa i pad temperature popodne. Postoji šansa za malo kratkotrajne kiše popodne. Vetar ujutru slab južni, a popodne pojačan severni i severozapadni. Jutarnja temperatura 13, maksimalna do 23 stepena. Uveče vedro.

VOJVODINA: U nedelju dolazi do postepenog naoblačenja sa severa koje donosi vrlo retku pojavu kratkotrajne slabe kiše i pad temperature. Vetar ujutru slab južni, a zatim umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Jutarnja temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 21 na severu Vojvodine do 24 stepena na jugu. Uveče vedro SRBIJA: U nedelju dolazi do postepenog naoblačenja sa severa koje donosi vrlo retku pojavu kratkotrajne slabe kiše