Posle svežeg jutra, tokom dana prolazno naoblačenje koje će posle podne i uveče ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. Vetar umeren do jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 13, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, bez padavina sa temperaturom oko 25 stepeni.