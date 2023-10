Detalji teškog ubistva u Obrenovcu: Oglasio se MUP - Mladić izrešetao čoveka, ranjenik preminuo u Urgentnom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su danas D.

G. (2001) iz Obrenovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Kako se sumnja, on je noćas, ispred ugostiteljskog objekta, nakon tuče u kojoj je učestvovalo više osoba, pucao u pravcu tridesetšestogodišnjeg muškarca i ranio ga, a zatim se udaljio. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Tridesetšestogodišnji muškarac je preminuo u Urgentnom centru gde je prevezen. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz