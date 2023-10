"Napravljen je veliki propust": Analiza vojnog stručnjaka za Blic TV o ratu u Izraelu: "Mora se nastaviti sa borbom, nema kompromisa"

Crni bilans drugog dana rata u Izraelu pokazuje da je najmanje 600 ljudi ubijeno u Izraelu, dok je oko 300 poginulo u pojasu Gaze. Militantna grupa Hamas je tokom prvog dana preuzela odgovornost za napad, dok su danas saopštili da "ne može biti primirja dokle god Izrael eskalira ovaj rat".

Nakon napada Hamasa stigao je snažan odgovor Izraela, borbe su se danas preselile u sam pojas Gaze. Vojni analitičar Vlade Radulović za Blic TV kaže da dalji razvoj događaja može otići u dva fronta. - Mislim da je ključno pitanje u celoj ovoj jednačini to da li će se otvoriti nova dva fronta. Prvi dakle zapadna obala i drugi onaj možda verovatniji scenario, a to je da li će se Hezbolah uključiti u priču i otvoriti to severno bojište. Ukoliko dođe do toga, onda mi