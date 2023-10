Lajčak u Crnoj Gori: Vreme je za integraciju regiona u Evropsku uniju

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Miroslav Lajčak poručio je da je vreme da Zapadni Balkan brzo napreduje na svom evropskom putu.

Sumirajući sedmicu, Lajčak u objavi na Fejsbuku naveo je da je u Crnoj Gori učestvovao na Forumu "To be secure", na panelu čiji je fokus bio na budućnosti Zapadnog Balkana. "Naglasio sam da su izazovi sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana suočavju jedinstveni i da ne možete koristiti pristup koji odgovara svima. Različite okolnosti i etape na individualnim putevima do EU, zahtevaju prilagođen pristup. Istovremeno, hitnost uključivanja novih članica u Uniju,