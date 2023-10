„Potpuna katastrofa u Gazi“: Upozorenje Međunarodne organizacije za pomoć

Generalni sekretar Norveškog saveta za izbeglice, međunarodne organizacije za pomoć, Jan Egeland upozorio je da će odluka vlade Izraela o opsadi i blokadi pojasa Gaze izazvati "potpunu katastrofu" za više od dva miliona Palestinaca koji žive na maloj teritoriji.

Egeland je to rekao nakon što je izraelski ministar odbrane Joav Galant naredio „potpunu opsadu“ Gaze posle napada bez presedana boraca Hamasa na Izrael rano u subotu. Izrael je formalno proglasio ratno stanje u nedelju i odonda se svetio Hamasu za napad. „Nema sumnje da je kolektivno kažnjavanje kršenje međunarodnog prava. To je jasno“, rekao je Egeland Asošiejted presu u telefonskom intervjuu. „Ako i kada to bude dovelo do toga da ranjena deca umiru u bolnicama