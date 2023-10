Dačić: Sijarto poručio da Mađarska neće dozvoliti uvođenje sankcija Srbiji

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je danas razgovarao sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom, koji mu je preneo poruku predsednika Viktora Orbana, da su sve jači zahtevi onih koji podržavaju Prištinu za uvođenje sankcija Srbiji, ali da sigurno Mađarska to neće dozvoliti.

- To ću preneti, još jednom, i predsedniku Aleksandru Vučiću, kao i javnosti, što je dobra vest za nas i govori da je to prijateljstvo, koje je iskovano između Mađarske i Srbije, pretvoreno međusobno poverenje i podršku - naglasio je Dačić, koji je u Ženevi učestvovao na zasedanju Izvršnog Komiteta UNHCR. On je istakao da su u današnjem razgovoru s mađarskim ministrom dominirale dve teme: jedna je sednica izvršnog komiteta UNHCR-a na temu izbeglica i raseljenih