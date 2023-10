Uhapšen vozač koji je usmrtio trogodišnjeg dečaka Nesrećni mališan jutros pokošen na pešačkom prelazu u okolini Kanjiže

KIKINDA: Policija u Kikindi uhapsila je B. B. (29) iz Kikinde zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je jutros u okolini Kanjiže upravljajući automobilom naleteo na trogodišnjeg dečaka koji se nalazio na pešačkom prelazu. B. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti. (Telegraf.rs)