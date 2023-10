U toku pretresi na više lokacija: Detalji velike akcije hapšenja, u Subotici otkrivena laboratorija za uzgoj marihuane!

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa SBPOK nakon višemesečnog predistražnog postupka na teritoriji Srbije danas je uhapšeno sedmoro osumnjičinih, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz tužilaštva je saopšteno da su kao pripadnici kriminalne grupe uhapšeni I.S., N. Z., A. D., G.Č., R.D., S.D., i M.R., dok jedan osumnjičeni nije pronađen na adresi. - Ova organizovana kriminalna grupa , čiji je organizator I.S. je u periodu od sredine 2021. do danas neovlašćeno proizvodila opojnu drogu marihuana u raznim građevinskim objektima (laboratorijama) na teritoriji Republike Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine - saopšteno je iz tužilaštva. U toku su