Uhapšen mladić zbog sumnje da je automobilom usmrtio trogodišnjeg dečaka

KANJIŽA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su B. B. (29) iz Kikinde zbog sumnje da je upravljajući automobilom naleteo na trogodišnjeg dečaka koji je preminuo.

On je osumnjičen za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, navodi se u saopštenju Policijske uprave Kikinda. On se sumnjiči da je jutros u okolini Kanjiže upravljajući automobilom naleteo na trogodišnjeg dečaka koji se nalazio na pešačkom prelazu. Teško povređeni dečak prevezen je u Opštu bolnicu u Subotici gde je od zadobijenih povreda preminuo. B. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom