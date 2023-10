Nastavlja se maltretiranje Srba na severu KiM Priveden Srbin na Bistričkom mostu zbog slike na društvenim mrežama

KOSOVSKA MITROVICA: Na Bistričkom mostu, kod Zvečana, jutros je priveden Srbin iz Leposavića zbog, fotografije objavljene na društvenim mrežama, gde se vidi sa automatskom puškom, izjavio je za Tanjug zamenik direktora Kosovske policije za region Mitrovica – Sever, Veton Eljšani.

On je dodao da je u kući privedenog muškarca u Leposaviću izvršen pretres kako bi se utvrdilo da li on zaista poseduje pušku koja se vidi na slici. "Posle pretresa, nije pronađeno oružje u kući", rekao je Eljšani. On nije mogao da potvrdi da li je davanje iskaza privedenog završeno i da li je on pušten na slobodu ili mu je određeno policijsko zadržavanje.