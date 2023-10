Legija objavila snimak hapšenja Pankova i Žozeua (VIDEO)

Legija iz Varšave je na svom zvaničnom Jutjub kanalu objavila pola sata dugu rekapitulaciju o dešavanjima u Alkmaru prošle nedelje kada su uhapšeni Radovan Pankov i Portugalac Žozeu, kapiten, a predsednik kluba Darijuš Mioduski dobio više udaraca pendrekom od policije.

Posle meča u Alkmaru, delegacija Legije ušla je u sukob sa policijom koja je tražila da Radovan Pankov napusti autobus, a naknadno je isti zahtev stigao i za Žozeua. The Dutch showed xenophobia, aggression and discrimination – scandal after AZ – Legia match. All you need to know. Behind the scenes [English subtitles] ⬇️ https://t.co/vcd9PJC5Ay #UECL — Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) October 11, 2023 Holandska policija je tvrdila da su njih dvojica napali redare, te