Hil o dijalogu Beograda i Prištine: Moramo da ohrabrimo obe strane da saslušaju jedna drugu

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil rekao je da mnogi govore Srbiji da je pitanje Kosova gotovo i da se okrene budućnosti, ali on smatra da je mnogo komplikovanije od toga. "Moramo da ohrabrimo obe strane (Beograd i Prištinu) da saslušaju jedna drugu.

Važno je shvatiti i pozicije iz kojih druga strana dolazi, a mislim da toga nije bilo dovoljno ovde", smatra Hil. On je to izjavio na panelu pod nazivom "Zapadni Balkan u globalnom (ne)redu" koji je održan u okviru drugog dana Beogradske bezbednosne konferencije (BSC) koja se održava od 11. do 13. oktobra pod nazivom "Rekonstrukcija globalnog (ne)reda". Hil je dodao da je Kosovo vrlo teško pitanje ali da mora doći do deeskalacije. "Moramo da shvatimo šta se