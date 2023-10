Karambol na Vidikovcu: Izgubio kontrolu nad vozilom i uleteo u prolaz kod zgrade! (foto)

Vozač "golfa", noćas oko 12.45 sati na Vidikovcu izgubio je kontrolu nad vozilom i zaustavio se pred ulazom u jednu zgradu. "Bukvalno pre 3 minuta na Vidikovcu kod Meka, uleteo kolima u prolaz zgrade koliko vidim svi su dobro ali je pokupio motor što je tu bio parkiran", navedeno je na Instagram stranici Moj Beograd. View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Po svemu sudeći vozio je brže od ograničenja, a srećom nije niko povređen.