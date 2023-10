Mali u Maroku predstavio mogućnosti za privlačenje investitora

Ministar finansija Srbije Siniša Mali danas je u Marakešu razgovarao sa predstavnicima Banke Amerika uz prisustvo investitora kojima je predstavio rezultate Srbije u oblasti finansija i mogućnosti za privlačenje novih stranih investicija, saopštilo je to Ministarstvo.

On je učestvovao i na Plenarnoj sednici Odbora za razvoj Svetske banke, a ;razgovarao je i sa direktorom Svetske banke za region kome pripada Srbija, Dominikom Favreom.“Interesovanje investitora je bilo ogromno, nikad veće i to je lepa vest za naše građane. ;U januaru smo emitovali obveznicu za koju je zainteresovanost bila deset puta veća od ponude i to se potvrđuje i danas“, rekao je Mali koji prisustvuje godišnjoj skupštini Svetske banke i Međunarodnog