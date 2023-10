Danas sunčano i toplo, do 29 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Srbiji jutro biti sveže, po kotlinama, dolinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, na jugu Banata ujutru i pre podne povremeno i jak. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša od 25 do 29, u Negotinskoj Krajini oko 23 stepena. U Beogradu će posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna oko 28 stepeni. U