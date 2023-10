Milivojević: Bilo je jasno da će Vučić spojiti sve izbore, iskoristio nesnalaženje dela opozicije

Beta pre 3 sata

Politički analitičar Cvijetin Milivojević ocenio je danas da je još kada je deo opozicije zatražio da vanredni parlamentarni i beogradski izbori budu održani do kraja godine, bilo jasno da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa njima spojiti i prevremene vojvođanske i lokalne izbore.

Komentarišući Vučićevu najavu da će svi ti izbori biti održani 17. decembra ove godine, Milivojević je za agenciju Beta rekao da Vučić spaja izbore da bi u istom danu, "o istom trošku", imao mogućnost da svojim imenom i svojim rejtingom pomogne Srpskoj naprednoj stranci (SNS) čiji je predsednik do 26. maja.

"SNS bi bez imena Vučića na tim izborima pobedio, ali bi imao relativnu pobedu, vrlo verovatno nedovoljnu da formira vlast u mnogim od tih gradova, verovatno i u Beogradu. Ovako će sa Vučićem, koji će pozajmiti svoje ime i prezime za sve te izbore, dobiti dodatnih 10 ili 15 odsto u odnosu na stvarni rejting SNS kao političke stranke", kazao je Milivojević.

Ocenio je da zahtev opozicije da beogradski i parlamentarni izbori budu održani zajedno do kraja godine nije bio "zla namera da sahrani samu sebe", već da je reč o jednoj vrsti nesnalaženja koju je Vučić iskoristio.

"Insistiranjem da traži vanredne parlamentarne izbore do kraja godine, opozicija je propustila ono što su obećali i evroparlamentarci - da se pre narednih izbora moraju popraviti izborni uslovi. Sada nema vremena da se to popravi", naveo je Milivojević.

Pred prošle izbore, kako je dodao, postojao je nekakav, "fingiran" dijalog vlasti i opozicije, ali sada nema ni toga.

"Ne može fizički, jer Vučić mora već do početka novembra da raspiše izbore da bi oni bili održani do kraja godine. Onog trenutka kada on raspiše izbore, tada počinje izborna kampanja. Tada ne možete pregovarati o poboljšanju izbornih uslova", rekao je on.

Milivojević smatra da je "tužno" za državu sa demokratskom istorijom političkog pluralizma poput Srbije "da mora da se gleda u pasulj ili karte" da li će Vučić raspisati izbore za 17. decembar, navodeći da će oni, ukoliko budu tada, biti održani nakon kratke kampanje i sa istim ili gorim izbornim uslovima nego 2020. i 2022. godine.

"Da ne govorim o tome kako u ovom trenutku izgledaju mediji. To je tragikomično. Dakle, vi prihvatate da idete na izbore sa vrlo kratkom kampanjom, u trenutku kada nemate nikakve medijske slobode, nemate medijsku zastupljenost, a prizivate neku vrstu političkog samoubistva", ocenio je Milivojević.

(Beta, 10.13.2023)