Prefarban naziv srpskog sela na Kosovu

Na saobraćajnom znaku za naselje Kišnica kod Gračanice crvenom bojom u noći između četvrtka i petka grafitom „UCK“ (OVK) je prefarban naziv sela na srpskom jeziku, javila je danas Radiotelevizija Srbije.

To nije prvi put da se dešava, a počinioci nikada nisu do sada pronađeni, iako postoji javni video nadzor, rekla je Snežana Jovanović iz Kišnice, predsednica lokalnog odbora za javnu bezbednost. Ona je pozvala komandira stanice policije u Gračanici Bratislava Trajkovića da hitno istraži ko je to učinio, ukazujući da postoji javni video nadzor u Kišnici da pronađe pronađe počinioca.