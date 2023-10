Košarkaši Crvene zvezde vodili, pa popustili u zadnjoj četvrtini: Prvi evroligaški poraz crveno-belih

Sve je mirisalo na drugu pobedu Crvene zvezde Meridianbet u Evroligi i da posle dva odigrana kola u elitnom takmičenju bude u vrhu sa maksimalnim učinkom, odnosno upisanim "skalpom" na jednom od najvrelijih evroligaških terena – u Žalgirsovoj kući.

Ali… Umesto slavlja crveno-belih, zeleni su maestralnim izdanjem u poslednjoj deonici preokrenuli rezultat i stigli do drugog trijumfa – 79:74 (19:21, 16:17, 15:18, 29:18). Tim trenera Duška Ivanović igrao je odlično, praktično kontrolisao meč, dobio svaku od prve tri četvrtine i u poslednjoj, kada je bilo važno, ali ispostaviće se ne i najvažnije, dodao gas i pobegao domaćinu na plus devet – 63:54. Iako se činilo da će Žalgiris teško do preokreta, on se dogodio