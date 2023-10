Srpska lista spremna da učestvuje u izborima za nove gradonačelnike i skupštine opština na severu KiM

Predsednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je danas vlasti u Prištini da što pre raspišu izbore za nove gradonačelnike i skupštine opština na severu KiM, i poručio da su spremni da na njima učestvuju.

On je na konferenciji za medije rekao da je "lopta sada u dvorištu Prištine", prenosi tv Most. "Potrebno je da ovi lažni, nelegalni i nelegitimnu gradonačelnici i odbornici koji već mesecima maltretiraju naše građane hitno podnesu ostavke i odu, da izađu iz naših zgrada, jer oni nisu predstavnici našeg naroda. Njihova jedina svrha je maltretiranje naših građana", naveo je Rakić. On je istakao da je Srpska lista političke odluke uvek donosila u interesu građana, bez