Domaćinstva koja štede struju mogu da računaju na popuste

BEOGRAD - Od nedelje meteorolozi najavljuju zahlađenje a toplane početak grejanja. U resornom ministarstvu kažu da su energetska preduzeća spremna za početak grejne sezone, a građane pozivaju da koriste olakšice i štede struju jer tako mogu i prepoloviti račun.

Najsiromašniji građani cele godine, mesečno mogu dobiti: do 250 besplatnih kilovata a tokom šest meseci grejne sezone i do 770 kilovat-časova gasa ili mesečni račun za grejanje iz toplana umanjiti i do 60 posto. Te olašice godišnje iskoristi oko 80 hiljada ugroženih gađana, uglavnom za struju i uglavnom isti.