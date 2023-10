Bruka Mladi fudbaleri Srbije poveli protiv Engleske, a onda primili jedan gol, pa drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti...

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije doživela je prvi poraz u kvalifikacijama za "U21" Evropsko prvenstvo. I to izuzetno težak.

Screenshot "Orlići" su, posle pobede nad Azerbejdžanom (2:0) u drugom kolu gostovali Engleskoj, a iako su poveli - doživeli su ubedljiv poraz: konačan rezultat glasio je 9:1 (3:1). Vladimir Lučić je u 27. minutu krunisao odličnu akciju ekipe selektora Dušana Đorđevića... 🇷🇸 up 0-1 against 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 U21, fully against the run of our play, after a beautiful team effort. Notice Vasić's role in this move. Combines, finds the space & a perfect assist to Lučić, who scores