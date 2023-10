Dačić: Do sada iz Izraela prevezno 700 naših državljana, čeka još 200

Beta pre 3 sata

Srbija je iz Izraela od početka sukoba oko Gaze prevezla 700 svojih državljana, a još 200 čeka na evakuaciju dok će se redovni letovi nacionalnog avioprevoznika Er Srbija nastaviti, rekao je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

"Četiri puta je redovno leteo naš avion, jednom smo imali vanredni let i taj se let definiše kao evakuacioni odnosno repatricioni. On je obuhvatio sve one koji nisu bili putnici Er Srbije, već putnici nekih drugh kompanija koje su odmah obustavile letove, i jednostavno im je otkazao let i ne interesuje kako će se oni snaći, rekao je Dačić za Radio-televiziju Srbije.

Prema njegovim rečima, juče je obavljen i šesti let zajedno sa vladom Severne Makedonije, kojim je takođe prevezeno 43 građana Srbije, a preveženi su i drugi ljudi iz regiona.

"Tek nam ovakvi događaji pokažu koliko naših ljudi ima u svetu, i kada dođe do ovako vanrednih situacija morate hitno da reagujete. Ja sam ranije tražio da se pri ministarstvu formira štab za ovakve situacije, kada naši građani imaju bilo kakve probleme u inostranstvu. Sada su nam se pre svega obratili ljudi koji su ostali bez letova. Moram da pohvalim 'Er Srbiju' koja je pored redovnih letova imala i jedan vanredni. Ljudi se obično u ovakvim situacijama sete države, potrebno je vreme da se dobiju dozvole,, rekao je Dačić.

Srbija je od početka sukoba pre nedelju dana prevezla 700 svojih državljana, rekao je..

"Na početku su nam rekli da ima 200 ljudi, prevezli smo 700 i dalje ima 200. Hoću da vam kažem da se ta brojka menja iz dana u dan. Ima veliki broj ljudi koji jednostavno tamo žive, rade, nisu samo turisti," rekao je Dačić.

On je rekao da se svakog dana prati situaciju u Izraelu i da može i da se organizuje avion sa nekim od prijateljskih zemalja, ističući da "u svakom slučaju niko neće ostati nezbrinut".

U Izraelu je imenovan novi ambasador Miroljub Petrović koji u tu zemlju odlazi sledeće nedelje, a iz Beograda je poslata i ispomoć kako bi Srbija mogla da se nađe svim svojim državljanima, rekao je Dačić.

"Kao što je poznato nismo imali ambasadora u Izraelu poslednjih godinu - dve zbog problema u odnosu sa njima zbog priznavanja Kosova, međutim sada smo rešili da prevaziđemo te probleme i vlada je imenovala novog ambasadora, ambasadora Petrovića i on će sledeće nedelje doći na lice mesta", rekao je Dačić.

Rekao je da je savet građanima Srbije, ne samo u Izraelu, da vode računa da drže kontakt sa srpskim diplomatsko konzularnim predstavništvima da se vidi šta može da se uradi. Građani Srbije mogu da se obrate na tri mesta, ambasadi Srbije u Tel Avivu, počasnom konuzlatu koji se nalazi na teritoriji blizu Gaze i direktno Ministarstvu spojnih poslova.

"Mi nemamo informacije da je bilo ko od naših građana nastradao, da se nalazi u bolnici, ili da je otet. Jedan naš građanin je ranjen, on je radio na festivalu, zbrinut je u bolnici, ali je sutradan pušten kući", naveo je Dačić.

(Beta, 10.14.2023)