Dženg prvi put podigla trofej pred domaćem publikom

Kineska teniserka Kinven Dženg osvojila je titulu na WTA turniru u Džengdžuu, pošto je u finalu savladala Barboru Krejčikovu u tri seta.

Meč je trajao dva i po sata, a na kraju je bilo 2:6, 6:2, 4:6. Dženg je već na startu prvog seta napravila brejk, ali je Krejčikova do kraja tog dela igre tri puta oduzela servis rivalki. QUEEN QINWEN 👑🏆 Qinwen Zheng defeats Krejcikova 2-6, 6-2, 6-4 for her biggest career title in Zhengzhou! #ZhengzhouOpenoo pic.twitter.com/EQSirMRALy — wta (@WTA) October 15, 2023 I drugi set je Kineskinja počela brejkom, ali je ovoga puta uspela da ostane koncentrisana. Još jednom