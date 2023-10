Međedović ispao od 771. na ATP listi

Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u poslednju rundu kvalifikacija za turnir u belgijskom Antverpenu.

On je danas doživeo neočekivan poraz od domaćeg tenisera Aleksandra Bloksa, trenutno 771. na ATP listi sa 2:0, po setovima 7:6 (7:3) i 6:2. Bloks ima 18 godina, Antverpen je njegov rodni grad, pa je imao i veliku podršku publike, ali bez obzira na to, Međedović je bio veliki favorit kao 105. na ATP listi. Ravnopravna borba vodila se do taj-brejka prvog seta, gde je Bloks poveo sa 4:0 i od tog trenutka su kola za Međedovića krenula nizbrdo. U drugom setu Belgijanac