Naterao muškarca da se skine i uđe u kontejner: Uhapšen razbojnik u Beogradu: Sačekao žrtvu u ulazu zgrade, pa ga opljačkao!

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa PS Novi Beograd odredilo je zadržavanje osumnjičenom A.M. (18), zbog sumnje da je ulazu zgrade sačekao muškarca, napao ga i oteo mu garderobu i telefon.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Razbojništvo i krivično delo Teška telesna povreda. Kako navodi tužilaštvo, on je u ulazu zgrade u ulici Bulevar Arsenija Čarnojevića sačekao oštećenog, zadao mu udarac u glavu, usled čega je oštećeni pao i zadobio tešku telesnu povredu, zatražio da skine patike, čarape, garderobu, da mu preda telefon. Nakon toga on je oštećenog uhvatio za vrat i odveo do kontejnera gde mu je rekao da uđe, što