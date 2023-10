Dragan Đilas u Utisku nedelje: Nije izvesna jedna kolona organizatora protesta

Zasad nije izvesno da će partije organizatori protesta „Srbija protiv nasilja“ izaći na decembarske izbore u jednoj koloni, kazao je lider SSP Dragan Đilas u emisiji Utisak nedelje.

On smatra da tema o broju kolona nije najbitnija. On je podsetio da kada se vratio u politiku zalagao za jednu listu u Beogradu 2018, ušao u formiranje Saveza za Srbiju. Prema njegovim rečima, na loklanim izborima je dobro izaći na jednoj listi jer je to i tehnički lako izvodljivo dok je za ostale mivoe vlasti važna dobra procena kako da izađe što veći broj ljudi. – Mislim da je suštinski važno da izađemo sa konkretnim idejama i porukama kao će zemlja biti mirna i